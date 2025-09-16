Скидки
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Ямаль не сыграет в матче с «Ньюкаслом» в ЛЧ из-за травмы — The Athletic

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль пропустит матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 18 сентября, из-за травмы в области паха. Об этом сообщает The Athletic.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Ранее 18-летний футболист не смог сыграть во встрече 4-го тура Примеры с «Валенсией» (6:0), которая состоялась в воскресенье, 14 сентября. Главный тренер «блауграны» Ханс-Дитер Флик подчеркнул, что Ямаль испытывал боли при поездке в сборную Испании на минувшие матчи национальных команд.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в трёх встречах Ла Лиги, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

В «ПСЖ» объяснили, почему Дембеле заслуживает «Золотой мяч» больше Ямаля

Чем уникален Ламин Ямаль:

