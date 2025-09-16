Трента из-за травмы заменили на пятой минуте дебютного матча за «Реал» в Лиге чемпионов

Правый защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд был заменён из-за повреждения на пятой минуте своего дебютного матча за «сливочных» в Лиге чемпионов. В эти минуты «Королевский клуб» играет с «Марселем». Вместо англичанина вышел Даниэль Карвахаль.

Александер-Арнольд стал футболистом испанского гранда минувшим летом. За этот период защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

