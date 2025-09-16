Скидки
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Трента из-за травмы заменили на пятой минуте дебютного матча за «Реал» в Лиге чемпионов

Трента из-за травмы заменили на пятой минуте дебютного матча за «Реал» в Лиге чемпионов
Комментарии

Правый защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд был заменён из-за повреждения на пятой минуте своего дебютного матча за «сливочных» в Лиге чемпионов. В эти минуты «Королевский клуб» играет с «Марселем». Вместо англичанина вышел Даниэль Карвахаль.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1-й тайм
1 : 1
Марсель
Марсель, Франция
0:1 Веа – 22'     1:1 Мбаппе – 29'    

Александер-Арнольд стал футболистом испанского гранда минувшим летом. За этот период защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Мастантуоно — самый молодой игрок в истории «Реала», включённый в стартовый состав на ЛЧ

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

