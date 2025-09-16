Скидки
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Прошло несколько матчей, мы рассчитывали на другое». Тедеев — после поражения от «Локо»

Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором его команда проиграла «Локомотиву» со счётом 1:3.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
16 сентября 2025, вторник. 18:45 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Комличенко – 47'     0:2 Комличенко – 49'     1:2 Пестряков – 89'     1:3 Попенков – 90+4'    

«Тяжёлый момент для нашей команды в целом. Прошло несколько встреч, мы рассчитывали на другое. Но есть много позитива с точки зрения игры. И сегодняшний матч, особенно первый тайм и эпизодами второй, показал, что мы можем выглядеть убедительно», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Акрон» с пятью очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице группы D, «Локомотив» с девятью очками возглавляет таблицу.

