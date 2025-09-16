«Прошло несколько матчей, мы рассчитывали на другое». Тедеев — после поражения от «Локо»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором его команда проиграла «Локомотиву» со счётом 1:3.

«Тяжёлый момент для нашей команды в целом. Прошло несколько встреч, мы рассчитывали на другое. Но есть много позитива с точки зрения игры. И сегодняшний матч, особенно первый тайм и эпизодами второй, показал, что мы можем выглядеть убедительно», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Акрон» с пятью очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице группы D, «Локомотив» с девятью очками возглавляет таблицу.