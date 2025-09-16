Главный тренер «Челси» Мареска: считаю «Баварию» и ещё три-четыре клуба фаворитами ЛЧ

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска считает, что мюнхенская «Бавария» способна бороться за трофей в Лиге чемпионов. В среду, 17 сентября, мюнхенцы примут «синих» в матче 1-го тура общего этапа ЛЧ.

«Бавария» уже в прошлом году показала, что они близки к победе и способны бороться за трофей. Это моё личное мнение. Я считаю их и ещё три-четыре клуба фаворитами Лиги чемпионов», – приводит слова Марески Bayern & Germany в социальной сети Х.

Ранее почётный президент мюнхенского клуба Ули Хёнес сравнил шансы «Баварии» на успех в главном еврокубковом турнире с шансами «Хоффенхайма» на чемпионство в Бундеслиге.