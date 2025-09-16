Скидки
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Пари НН» — «Динамо» Мх: Агаларов сравнял счёт в меньшинстве на 77-й минуте
В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Пари НН» из Нижнего Новгорода и махачкалинское «Динамо». Команды, выступающие в группе C, играют на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
16 сентября 2025, вторник. 20:45 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Кастильо – 45+1'     1:1 Агаларов – 76'     1:2 Аззи – 79'    
Удаления: нет / Кагермазов – 69'

Нападающий гостей Гамид Агаларов забил гол на 77-й минуте с 11-метровой отметки. Ранее счёт в матче открыл защитник хозяев Хуан Кастильо на 45+1-й минуте. Во втором тайме защитник «Динамо» Сослан Кагермазов получил красную карточку на 69-й минуте.

После трёх встреч Кубка России «Динамо» Махачкала лидирует в группе C, набрав восемь очков. «Пари НН» занимает третью строчку с тремя очками. В группе также находятся московский «Спартак» и «Ростов», располагающиеся на втором и четвёртом месте соответственно.

