«Пари НН» — «Динамо» Мх: Агаларов сравнял счёт в меньшинстве на 77-й минуте

В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Пари НН» из Нижнего Новгорода и махачкалинское «Динамо». Команды, выступающие в группе C, играют на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Нападающий гостей Гамид Агаларов забил гол на 77-й минуте с 11-метровой отметки. Ранее счёт в матче открыл защитник хозяев Хуан Кастильо на 45+1-й минуте. Во втором тайме защитник «Динамо» Сослан Кагермазов получил красную карточку на 69-й минуте.
После трёх встреч Кубка России «Динамо» Махачкала лидирует в группе C, набрав восемь очков. «Пари НН» занимает третью строчку с тремя очками. В группе также находятся московский «Спартак» и «Ростов», располагающиеся на втором и четвёртом месте соответственно.
- 16 сентября 2025
