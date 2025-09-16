Махачкалинское «Динамо» отыгралось в меньшинстве и победило «Пари НН» в Кубке России

Завершился матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Пари НН» из Нижнего Новгорода и махачкалинское «Динамо». Команды, выступающие в группе C, играли на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Юрием Карповым. Махачкалинцы победили со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл защитник номинальных хозяев Хуан Кастильо на 45+1-й минуте. Во втором тайме футболист «Динамо» Сослан Кагермазов получил красную карточку на 69-й минуте. На 77-й минуте нападающий гостей Гамид Агаларов забил гол с 11-метровой отметки. Защитник махачкалинцев Мохамед Аззи забил второй гол своей команды на 79-й минуте, вырвав победу для своей команды в меньшинстве.

После четырёх матчей Кубка России «Динамо» Махачкала лидирует в группе C, набрав 11 очков. «Пари НН» занимает третью строчку с тремя очками. В группе также находятся московский «Спартак» и «Ростов», располагающиеся на втором и четвёртом месте соответственно.