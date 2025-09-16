Скидки
Главная Футбол Новости

Пари НН — Динамо Мх, результат матча 16 сентября 2025, счет 1:2, Кубок России 2025/2026

Махачкалинское «Динамо» отыгралось в меньшинстве и победило «Пари НН» в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Пари НН» из Нижнего Новгорода и махачкалинское «Динамо». Команды, выступающие в группе C, играли на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Юрием Карповым. Махачкалинцы победили со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
16 сентября 2025, вторник. 20:45 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Кастильо – 45+1'     1:1 Агаларов – 76'     1:2 Аззи – 79'    
Удаления: нет / Кагермазов – 69'

Счёт в матче открыл защитник номинальных хозяев Хуан Кастильо на 45+1-й минуте. Во втором тайме футболист «Динамо» Сослан Кагермазов получил красную карточку на 69-й минуте. На 77-й минуте нападающий гостей Гамид Агаларов забил гол с 11-метровой отметки. Защитник махачкалинцев Мохамед Аззи забил второй гол своей команды на 79-й минуте, вырвав победу для своей команды в меньшинстве.

После четырёх матчей Кубка России «Динамо» Махачкала лидирует в группе C, набрав 11 очков. «Пари НН» занимает третью строчку с тремя очками. В группе также находятся московский «Спартак» и «Ростов», располагающиеся на втором и четвёртом месте соответственно.

