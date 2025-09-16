«МЮ» заплатит Амориму £ 12 млн в случае увольнения тренера до 1 ноября — Daily Mail

«Манчестер Юнайтед» должен будет выплатить Рубену Амориму £ 12 млн (€ 13,8 млн) в случае его увольнения с поста главного тренера команды до момента, пока не пройдёт год с его назначения на эту должность. Тренерский штаб португальского специалиста получит выходное пособие. Об этом сообщает Daily Mail.

Аморим подписал контракт с «красными дьяволами» 1 ноября 2024-го, рассчитанный на два года с возможностью продления на сезон. Как подчёркивает источник, заработная плата 40-летнего специалиста составляет £ 6,5 млн (€ 7,4 млн) в год.

Ранее СМИ сообщали, что руководство «Манчестер Юнайтед» может уволить Аморима в случае неудовлетворительных результатов в следующих трёх матчах чемпионата Англии.

