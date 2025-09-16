Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» заплатит Амориму £ 12 млн в случае увольнения тренера до 1 ноября — Daily Mail

«МЮ» заплатит Амориму £ 12 млн в случае увольнения тренера до 1 ноября — Daily Mail
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» должен будет выплатить Рубену Амориму £ 12 млн (€ 13,8 млн) в случае его увольнения с поста главного тренера команды до момента, пока не пройдёт год с его назначения на эту должность. Тренерский штаб португальского специалиста получит выходное пособие. Об этом сообщает Daily Mail.

Аморим подписал контракт с «красными дьяволами» 1 ноября 2024-го, рассчитанный на два года с возможностью продления на сезон. Как подчёркивает источник, заработная плата 40-летнего специалиста составляет £ 6,5 млн (€ 7,4 млн) в год.

Ранее СМИ сообщали, что руководство «Манчестер Юнайтед» может уволить Аморима в случае неудовлетворительных результатов в следующих трёх матчах чемпионата Англии.

Материалы по теме
Амориму дали три матча на исправление турнирного положения «Манчестер Юнайтед» — Mirror

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android