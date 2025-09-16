Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал победу над «Акроном» в Кубке России

Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал победу над «Акроном» в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором железнодорожники встречались с тольяттинским «Акроном». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали красно-зелёные.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
16 сентября 2025, вторник. 18:45 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Комличенко – 47'     0:2 Комличенко – 49'     1:2 Пестряков – 89'     1:3 Попенков – 90+4'    

«Первый тайм был неважный. В начале второго практически предопределили результат. С первых минут оказали давление на соперника, замены тоже сработали», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Локомотив» с девятью очками возглавляет таблицу группы D, «Акрон» с пятью очками располагается на третьей строчке.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3.

Материалы по теме
Комличенко добрался до знаковой отметки. «Локо» прибил соперника в Кубке за две минуты
Комличенко добрался до знаковой отметки. «Локо» прибил соперника в Кубке за две минуты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android