«Ювентус» — «Боруссия»: Карим Адейеми открыл счёт на 53-й минуте
В эти минуты проходит матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются туринский «Ювентус» и дортмундская «Боруссия». Игра проходит на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). «Боруссия» побеждает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
4 : 4
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Адейеми – 52' 1:1 Йылдыз – 63' 1:2 Нмеча – 65' 2:2 Влахович – 67' 2:3 Коуто – 74' 2:4 Бенсебаини – 86' 3:4 Влахович – 90+4' 4:4 Келли – 90+6'
На 53-й минуте полузащитник Карим Адейеми забил первый гол в матче и вывел гостей вперёд.
В минувшем сезоне итальянский гранд дошёл до стадии стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала соревнования, где по сумме двух встреч уступил ПСВ (3:4 д. вр.). «Шмели» покинули турнир на стадии 1/4 финала, где по результатам двух матчей уступили «Барселоне» со счётом 3:5.
