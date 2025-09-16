Скидки
«Рубин» сообщил об успешной операции новичка команды Мальдонадо

Аудио-версия:
«Рубин» в телеграм-канале проинформировал, что центральный защитник Дениль Мальдонадо был успешно прооперирован в Мюнхене. Футболист стал игроком казанской команды минувшим летом.

«Дениль Мальдонадо успешно прооперирован.

Наш защитник на одной из первых тренировок в «Рубине» получил повреждение стопы, которое потребовало хирургического вмешательства. Сегодня в клинике в Мюнхене Мальдонадо был прооперирован, операция прошла успешно.

Здоровья и скорейшего возвращения на поле, Дениль!» — написано в сообщении «Рубина».

Защитник не успел принять участия ни в одном матче в составе российского клуба. Действующее трудовое соглашение игрока с «Рубином» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

