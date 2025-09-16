Скидки
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Экс-вратаря киевского «Динамо» поймали при незаконном пересечении границы Украины

Бывший вратарь киевского «Динамо» и «Шахтёра» Артур Рудько был задержан при попытке незаконного пересечения границы Украины. Об этом сообщает Sport Arena.

По неофициальной информации издания, сейчас бывший футболист проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ. Экс-голкипер дважды выигрывал чемпионат Украины, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Последним клубом 33-летнего Рудько был «Черноморец» из Одессы, который он покинул по окончании сезона-2024/2025. За свою карьеру футболист успел сыграть в чемпионате Кипра за «Пафос» и в польской Экстраклассе за «Лех».

