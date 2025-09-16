Пол Скоулз: если «МЮ» не пытался подписать Доннарумму, это преступление

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал трансферную кампанию «красных дьяволов».

«Какая бы пара полузащитников ни выходила на поле – Каземиро, Бруну [Фернандеш], Майну, – какое сочетание игроков он [Аморим] бы ни пробовал, похоже, ничего не получается. Это большая проблема. Всё лето я думал, что приоритетной целью является подписание центрального полузащитника, который может контролировать ход игры.

С вратарём тоже была серьёзная проблема. Им правда нужно было проиграть «Гримсби» [в Кубке Англии], чтобы понять, что Онана недостаточно хорош? Если «Манчестер Юнайтед» не пытался подписать Джанлуиджи Доннарумму, когда он стал доступен, – это преступление.

Скауты сосредоточились на подписании форвардов. Эта линия действительно требовала укрепления, но нужно ли было подписывать сразу троих игроков? Я в этом не уверен», – приводит слова Скоулза BBC.