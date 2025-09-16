Артета высказался о Мартинелли, забившем через 36 секунд после выхода на замену в матче ЛЧ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру нападающего команды Габриэла Мартинелли в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» из Бильбао (0:2), в котором он забил победный гол через 36 секунд после выхода на замену. Также бразилец сделал ассист на вингера Леандро Троссарда, также вышедшего на замену. Троссард при этом ассистировал Мартинелли.

«Я признателен ему. Знаю, как сильно футболисты хотят участвовать в этом соревновании и как оно много для них значит.

Я посмотрел на скамейку запасных, посмотрел на него и по его глазам понял, что он готов, как и Лео [Троссард]. Они играют уверенно и понимают друг друга. Это действительно здорово. Думаю, это очень поможет нам в будущем», — приводит слова Артеты Football.London.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: