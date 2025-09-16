Скидки
Главная Футбол Новости

Артета высказался о Мартинелли, забившем через 36 секунд после выхода на замену в матче ЛЧ

Артета высказался о Мартинелли, забившем через 36 секунд после выхода на замену в матче ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру нападающего команды Габриэла Мартинелли в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» из Бильбао (0:2), в котором он забил победный гол через 36 секунд после выхода на замену. Также бразилец сделал ассист на вингера Леандро Троссарда, также вышедшего на замену. Троссард при этом ассистировал Мартинелли.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
0 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Мартинелли – 72'     0:2 Троссард – 87'    

«Я признателен ему. Знаю, как сильно футболисты хотят участвовать в этом соревновании и как оно много для них значит.

Я посмотрел на скамейку запасных, посмотрел на него и по его глазам понял, что он готов, как и Лео [Троссард]. Они играют уверенно и понимают друг друга. Это действительно здорово. Думаю, это очень поможет нам в будущем», — приводит слова Артеты Football.London.

«Арсенал» забил оба мяча «Атлетику» после ухода Дьёкереша, форварда заменили на 65-й

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
