«Ювентус» — «Боруссия»: команды обменялись голами за одну минуту

В эти минуты проходит матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются туринский «Ювентус» и дортмундская «Боруссия». Игра проходит на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). «Боруссия» выигрывает со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 64-й минуте полузащитник туринского клуба Кенан Йылдыз сравнял счёт во встрече. На 65-й минуте хавбек Феликс Нмеча вывел «шмелей» вперёд.

В минувшем сезоне итальянский гранд дошёл до стадии стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала соревнования, где по сумме двух встреч уступил ПСВ (3:4 д. вр.). «Шмели» покинули турнир на стадии 1/4 финала, где по результатам двух матчей проиграли «Барселоне» со счётом 3:5.