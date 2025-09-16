Скидки
Главная Футбол Новости

Тоттенхэм — Вильярреал, результат матча 16 сентября 2025, счет 1:0, 1-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

«Тоттенхэм» победил «Вильярреал» в матче ЛЧ благодаря автоголу испанской команды
Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Тоттенхэм» (Англия) и «Вильярреал» (Испания). Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Раде Обренович. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «шпор».

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Вильярреал
Вильярреал, Испания
1:0 Жуниор – 4'    

На четвёртой минуте встречи вратарь испанской команды Луис Жуниор забил гол в собственные ворота.

В следующем туре «Тоттенхэм» встретится с «Будё-Глимт» (30 сентября), а «Вильярреал» — с «Ювентусом» (1 октября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Кто из звёзд не попал в заявку на общий этап ЛЧ. Самые большие потери — у клуба АПЛ
