«Тоттенхэм» победил «Вильярреал» в матче ЛЧ благодаря автоголу испанской команды

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Тоттенхэм» (Англия) и «Вильярреал» (Испания). Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Раде Обренович. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «шпор».

На четвёртой минуте встречи вратарь испанской команды Луис Жуниор забил гол в собственные ворота.

В следующем туре «Тоттенхэм» встретится с «Будё-Глимт» (30 сентября), а «Вильярреал» — с «Ювентусом» (1 октября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

