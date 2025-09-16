«Ювентус» вырвал ничью у «Боруссии» Дортмунд, проигрывая 2:4 к 90+4-й минуте матча

Сегодня, 16 сентября, состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между туринским «Ювентусом» и дортмундской «Боруссией». Игра, проходившая на стадионе «Альянц» в Турине (Италия), завершилась со счётом 4:4.
На 53-й минуте полузащитник «Боруссии» Карим Адейеми открыл счёт в матче. На 64-й минуте полузащитник туринского клуба Кенан Йылдыз восстановил равенство в счёте. На 65-й минуте хавбек Феликс Нмеча вывел «шмелей» вперёд. На 68-й минуте нападающий «Ювентуса» Душан Влахович сравнял счёт.
На 75-й минуте полузащитник «Боруссии» Ян Коуто в очередной раз вывел свою команду вперёд. На 86-й минуте защитник «шмелей» Рами Бенсебаини реализовал пенальти. На 90+4-й минуте Душан Влахович оформил дубль. На 90+6-й минуте защитник Ллойд Келли сравнял счёт.
- 17 сентября 2025
-
00:11
-
00:08
-
00:00
-
00:00
- 16 сентября 2025
-
23:58
-
23:55
-
23:51
-
23:44
-
23:35
-
23:33
-
23:27
-
23:26
-
23:23
-
23:21
-
23:20
-
23:18
-
23:10
-
23:06
-
22:48
-
22:48
-
22:47
-
22:46
-
22:32
-
22:31
-
22:27
-
22:27
-
22:26
-
22:20
-
22:19
-
22:17
-
22:10
-
22:10
-
21:57
-
21:45
-
21:45