Футбол

Бенфика — Карабах, результат матча 16 сентября 2025, счет 2:3, Лига чемпионов 2025/2026

«Карабах» отыгрался с 0:2 и одержал победу над «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 сентября, завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между португальской «Бенфикой» и «Карабахом» из Азербайджана. Победу в игре, проходившей на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия), одержали гости со счётом 3:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 3
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Барренечеа – 6'     2:0 Павлидис – 16'     2:1 Андраде – 30'     2:2 Дуран – 48'     2:3 Кащук – 86'    

На шестой минуте полузащитник Энсо Барренечеа забил первый гол и вывел «Бенфику» вперёд. На 16-й минуте нападающий Вангелис Павлидис удвоил преимущество португальской команды. На 30-й минуте полузащитник Леандру Андраде сократил отставание «Карабаха». На 48-й минуте нападающий Камило Дуран сравнял счёт в матче. На 86-й минуте нападающий Алексей Кащук вывел гостей вперёд.

В минувшем сезоне «Бенфика» дошла до 1/8 финала соревнования, где по сумме двух встреч уступила «Барселоне» (1:4). «Карабах» покинул турнир в квалификационном раунде плей-офф, где по результатам двух матчей проиграл «Динамо» Загреб со счётом 0:5.

