Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дубль Мбаппе с пенальти позволил «Реалу» в меньшинстве победить «Марсель» в матче ЛЧ

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались мадридский «Реал» и «Марсель». Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Ирфан Пельто. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 22-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Марселя» Тимоти Веа. На 29-й минуте нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе восстановил равновесие, реализовав 11-метровый удар.

На 72-й минуте правый защитник и капитан «сливочных» Даниэль Карвахаль получил прямую красную карточку. Футболист «боднул» вратаря соперника Херонимо Рульи, после чего голкипер упал на газон. На 81-й минуте Мбаппе оформил дубль, забив с пенальти.

В минувшем сезоне испанский гранд дошёл до стадии четвертьфинала соревнования, где по сумме двух встреч уступил лондонскому «Арсеналу» со счётом 1:5. «Марсель» не участвовал в еврокубках в сезоне-2024/2025.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: