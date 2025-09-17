Скидки
Реал Мадрид — Марсель, результат матча 16 сентября 2025, счет 2:1, 1-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

Дубль Мбаппе с пенальти позволил «Реалу» в меньшинстве победить «Марсель» в матче ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались мадридский «Реал» и «Марсель». Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Ирфан Пельто. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Марсель
Марсель, Франция
0:1 Веа – 22'     1:1 Мбаппе – 29'     2:1 Мбаппе – 81'    
Удаления: Карвахаль – 72' / нет

На 22-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Марселя» Тимоти Веа. На 29-й минуте нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе восстановил равновесие, реализовав 11-метровый удар.

На 72-й минуте правый защитник и капитан «сливочных» Даниэль Карвахаль получил прямую красную карточку. Футболист «боднул» вратаря соперника Херонимо Рульи, после чего голкипер упал на газон. На 81-й минуте Мбаппе оформил дубль, забив с пенальти.

В минувшем сезоне испанский гранд дошёл до стадии четвертьфинала соревнования, где по сумме двух встреч уступил лондонскому «Арсеналу» со счётом 1:5. «Марсель» не участвовал в еврокубках в сезоне-2024/2025.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
