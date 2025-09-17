Скидки
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Астон Вилла» забила первый гол в сезоне, но проиграла «Брентфорду» в Кубке лиги

Завершился матч 1/16 финала английского Кубка лиги, в котором встречались лондонский «Брентфорд» и «Астон Вилла» из Бирмингема. Команды играли на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде. Гости победили в серии пенальти со счётом 1:1 (4:2 пен.).

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 1
4 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Эллиотт – 43'     1:1 Хики – 57'    

Счёт на 43-й минуте открыл полузащитник Харви Эллиотт, забив дебютный гол за «Астон Виллу». Во втором тайме на 57-й минуте защитник хозяев Аарон Хики восстановил равенство на табло. По итогам серии пенальти точнее оказались игроки «Брентфорда».

В параллельном матче 1/16 финала Кубка лиги «Кристал Пэлас» одолел «Миллуолл» по пенальти со счётом 1:1 (4:2 пен.).

Новости. Футбол
