«Астон Вилла» забила первый гол в сезоне, но проиграла «Брентфорду» в Кубке лиги

Завершился матч 1/16 финала английского Кубка лиги, в котором встречались лондонский «Брентфорд» и «Астон Вилла» из Бирмингема. Команды играли на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде. Гости победили в серии пенальти со счётом 1:1 (4:2 пен.).

Счёт на 43-й минуте открыл полузащитник Харви Эллиотт, забив дебютный гол за «Астон Виллу». Во втором тайме на 57-й минуте защитник хозяев Аарон Хики восстановил равенство на табло. По итогам серии пенальти точнее оказались игроки «Брентфорда».

В параллельном матче 1/16 финала Кубка лиги «Кристал Пэлас» одолел «Миллуолл» по пенальти со счётом 1:1 (4:2 пен.).