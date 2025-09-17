Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 16 сентября, календарь, таблица

16 сентября состоялись шесть матчей 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 16 сентября:

ПСВ (Нидерланды) — «Юнион» (Бельгия) — 1:3;

«Атлетик» Бильбао (Испания) — «Арсенал» (Англия) — 0:2;

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Вильярреал» (Испания) — 1:0;

«Бенфика» (Португалия) — «Карабах» (Азербайджан) — 2:3;

«Ювентус» (Италия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 4:4;

«Реал» Мадрид (Испания) — «Марсель» (Франция) — 2:1.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Топ-5 легенд футбола: