Футбол Новости

Мбаппе забил 57-й гол в ЛЧ и обогнал ван Нистелроя. Впереди — Рауль с 71 мячом

Мбаппе забил 57-й гол в ЛЧ и обогнал ван Нистелроя. Впереди — Рауль с 71 мячом
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил свои 56-й и 57-й гол в Лиге чемпионов, оформив дубль в матче 1-го тура общего этапа соревнования с «Марселем» (2:1). Французский футболист опередил бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» и «сливочных» Руда ван Нистелроя (56) в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов. При этом Мбаппе сравнялся с экс-нападающим «Баварии» Томасом Мюллером.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Марсель
Марсель, Франция
0:1 Веа – 22'     1:1 Мбаппе – 29'     2:1 Мбаппе – 81'    
Удаления: Карвахаль – 72' / нет

На текущий момент по этому показателю Мбаппе и Мюллер располагаются сразу после бывшего футболиста «Реала» Рауля, забившего 71 гол в 142 играх.

Лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов является бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он отметился 140 забитыми мячами в 183 встречах.

Лучший бомбардир в мировом футболе:

