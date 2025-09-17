Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мбаппе забил 57-й гол в ЛЧ и обогнал ван Нистелроя. Впереди — Рауль с 71 мячом

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил свои 56-й и 57-й гол в Лиге чемпионов, оформив дубль в матче 1-го тура общего этапа соревнования с «Марселем» (2:1). Французский футболист опередил бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» и «сливочных» Руда ван Нистелроя (56) в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов. При этом Мбаппе сравнялся с экс-нападающим «Баварии» Томасом Мюллером.

На текущий момент по этому показателю Мбаппе и Мюллер располагаются сразу после бывшего футболиста «Реала» Рауля, забившего 71 гол в 142 играх.

Лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов является бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он отметился 140 забитыми мячами в 183 встречах.

Материалы по теме Анчелотти: тренировать Мбаппе легко, он никогда не выпрашивал у меня право бить с пенальти

Лучший бомбардир в мировом футболе: