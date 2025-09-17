«Ювентус» и «Боруссия» сыграли самый результативный второй тайм в истории ЛЧ

Туринский «Ювентус» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 4:4, все голы были забиты во второй половине игры. Как сообщает Opta Sports в телеграм-канале, это самый результативный второй тайм в истории турнира.
В составе туринского клуба голами отметились Кенан Йылдыз, Душан Влахович (дважды) и Ллойд Келли. В составе команды из Дортмунда отличились Карим Адейеми, Феликс Нмеча, Ян Коуто и Рами Бенсебаини.
В минувшем сезоне итальянский гранд дошёл до стадии стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала соревнования, где по сумме двух встреч уступил ПСВ (3:4 д. вр.). «Шмели» покинули турнир на стадии 1/4 финала, где по результатам двух матчей проиграли «Барселоне» со счётом 3:5.
