Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Карабах» впервые в своей истории победил в матче основной стадии Лиги чемпионов

«Карабах» впервые в своей истории победил в матче основной стадии Лиги чемпионов
Комментарии

«Карабах» одержал победу во встрече с португальской «Бенфикой» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Таким образом, команда впервые в истории клуба выиграла матч основной стадии Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 3
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Барренечеа – 6'     2:0 Павлидис – 16'     2:1 Андраде – 30'     2:2 Дуран – 48'     2:3 Кащук – 86'    

К 16-й минуте «Карабах» уступал в два мяча, но в итоге смог отыграться и забить победный гол на 86-й минуте.

В минувшем сезоне «Бенфика» дошла до 1/8 финала соревнования, где по сумме двух встреч уступила «Барселоне» (1:4). «Карабах» покинул турнир в квалификационном раунде плей-офф, где по результатам двух матчей проиграл «Динамо» Загреб со счётом 0:5. По оценке Transfermarkt, стоимость состава команд равняется € 335 млн и € 24 млн соответственно, то есть игроки лиссабонского клуба почти в 14 раз дороже.

Материалы по теме
«Карабах» отыгрался с 0:2 и одержал победу над «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android