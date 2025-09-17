«Карабах» впервые в своей истории победил в матче основной стадии Лиги чемпионов
«Карабах» одержал победу во встрече с португальской «Бенфикой» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Таким образом, команда впервые в истории клуба выиграла матч основной стадии Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 3
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Барренечеа – 6' 2:0 Павлидис – 16' 2:1 Андраде – 30' 2:2 Дуран – 48' 2:3 Кащук – 86'
К 16-й минуте «Карабах» уступал в два мяча, но в итоге смог отыграться и забить победный гол на 86-й минуте.
В минувшем сезоне «Бенфика» дошла до 1/8 финала соревнования, где по сумме двух встреч уступила «Барселоне» (1:4). «Карабах» покинул турнир в квалификационном раунде плей-офф, где по результатам двух матчей проиграл «Динамо» Загреб со счётом 0:5. По оценке Transfermarkt, стоимость состава команд равняется € 335 млн и € 24 млн соответственно, то есть игроки лиссабонского клуба почти в 14 раз дороже.
