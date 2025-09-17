Скидки
Мбаппе забил 50 голов за «Реал» в 64 матчах, Роналду сделал это за 54 игры

Мбаппе забил 50 голов за «Реал» в 64 матчах, Роналду сделал это за 54 игры
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе достиг показателя в 50 забитых мячей за «сливочных» во всех соревнованиях, оформив дубль с пенальти в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Марселем» (2:1). Французскому футболисту потребовалось на это 64 встречи в футболке «Королевского клуба».

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Марсель
Марсель, Франция
0:1 Веа – 22'     1:1 Мбаппе – 29'     2:1 Мбаппе – 81'    
Удаления: Карвахаль – 72' / нет

Быстрее Мбаппе 50 голов в составе «Реала» забил только бывший нападающий команды Криштиану Роналду, достигший указанной отметки за 54 игры в ноябре 2010 года.

Французский футболист стал игроком испанского гранда летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Мбаппе забил 57-й гол в ЛЧ и обогнал ван Нистелроя. Впереди — Рауль с 71 мячом

Лучший бомбардир в мировом футболе:

