Мбаппе забил 50 голов за «Реал» в 64 матчах, Роналду сделал это за 54 игры

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе достиг показателя в 50 забитых мячей за «сливочных» во всех соревнованиях, оформив дубль с пенальти в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Марселем» (2:1). Французскому футболисту потребовалось на это 64 встречи в футболке «Королевского клуба».
Быстрее Мбаппе 50 голов в составе «Реала» забил только бывший нападающий команды Криштиану Роналду, достигший указанной отметки за 54 игры в ноябре 2010 года.
Французский футболист стал игроком испанского гранда летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.
Лучший бомбардир в мировом футболе:
