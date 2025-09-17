Хаби Алонсо высказался об удалении Карвахаля в матче ЛЧ с «Марселем»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился мнением об удалении правого защитника и капитана «сливочных» Даниэля Карвахаля на 72-й минуте матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Марселем» (2:1).

«Удаления можно было избежать, это оказалось лишним. Нам нужно будет поговорить на эту тему», — приводит слова Алонсо AS.

Карвахаль получил прямую красную карточку после того, как «боднул» вратаря соперника Херонимо Рульи, после чего голкипер упал на газон. Главный судья встречи Ирфан Пельто принял решение об удалении испанского футболиста после просмотра монитора.

В следующем туре Лиги чемпионов команда Алонсо встретится с «Кайратом» (30 сентября).

