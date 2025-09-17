Капитан «Бенфики» Отаменди прокомментировал поражение от «Карабаха» в матче ЛЧ

Защитник и капитан «Бенфики» Николас Отаменди высказался о поражении от «Карабаха» (2:3) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Португальская команда по ходу встречи упустила преимущество в два гола.

«Мы должны быть самокритичными и понимать, над чем нам нужно работать. Сейчас не время искать виноватых. Это будет долгий путь, и никто не может гарантировать, что даже в случае победы мы пройдём в следующий этап Лиги чемпионов. Нам необходимо принять это и двигаться дальше.

Каждый из нас должен работать над собой. И я думаю, что выигрывать со счётом 2:0 и пропустить гол со стандартного положения — это больно. Нам нужно двигаться дальше и работать ещё усерднее. Нам нужно показать хорошую игру и набирать по три очка в каждом матче», — сказал Отаменди после матча в эфире Sport TV.