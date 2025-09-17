Скидки
Капитан «Бенфики» Отаменди прокомментировал поражение от «Карабаха» в матче ЛЧ

Капитан «Бенфики» Отаменди прокомментировал поражение от «Карабаха» в матче ЛЧ
Защитник и капитан «Бенфики» Николас Отаменди высказался о поражении от «Карабаха» (2:3) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Португальская команда по ходу встречи упустила преимущество в два гола.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 3
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Барренечеа – 6'     2:0 Павлидис – 16'     2:1 Андраде – 30'     2:2 Дуран – 48'     2:3 Кащук – 86'    

«Мы должны быть самокритичными и понимать, над чем нам нужно работать. Сейчас не время искать виноватых. Это будет долгий путь, и никто не может гарантировать, что даже в случае победы мы пройдём в следующий этап Лиги чемпионов. Нам необходимо принять это и двигаться дальше.

Каждый из нас должен работать над собой. И я думаю, что выигрывать со счётом 2:0 и пропустить гол со стандартного положения — это больно. Нам нужно двигаться дальше и работать ещё усерднее. Нам нужно показать хорошую игру и набирать по три очка в каждом матче», — сказал Отаменди после матча в эфире Sport TV.

«Карабах» отыгрался с 0:2 и одержал победу над «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов
