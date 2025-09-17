Капитан «Бенфики» Отаменди прокомментировал поражение от «Карабаха» в матче ЛЧ

Защитник и капитан «Бенфики» Николас Отаменди высказался о поражении от «Карабаха» (2:3) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Португальская команда по ходу встречи упустила преимущество в два гола.
«Мы должны быть самокритичными и понимать, над чем нам нужно работать. Сейчас не время искать виноватых. Это будет долгий путь, и никто не может гарантировать, что даже в случае победы мы пройдём в следующий этап Лиги чемпионов. Нам необходимо принять это и двигаться дальше.
Каждый из нас должен работать над собой. И я думаю, что выигрывать со счётом 2:0 и пропустить гол со стандартного положения — это больно. Нам нужно двигаться дальше и работать ещё усерднее. Нам нужно показать хорошую игру и набирать по три очка в каждом матче», — сказал Отаменди после матча в эфире Sport TV.
- 17 сентября 2025
-
01:44
-
01:33
-
00:45
-
00:39
-
00:30
-
00:26
-
00:24
-
00:11
-
00:08
-
00:00
-
00:00
- 16 сентября 2025
-
23:58
-
23:55
-
23:51
-
23:44
-
23:35
-
23:33
-
23:27
-
23:26
-
23:23
-
23:21
-
23:20
-
23:18
-
23:10
-
23:06
-
22:48
-
22:48
-
22:47
-
22:46
-
22:32
-
22:31
-
22:27
-
22:27
-
22:26
-
22:20