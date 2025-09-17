Александр Мостовой опубликовал фото с Дмитрием Губерниевым из телестудии

Бывший футболист «Сельты», сборных СССР и России Александр Мостовой поделился фотографией с известным журналистом и телеведущим Дмитрием Губерниевым в своём телеграм-канале.

Экс-хавбек «Спартака» и комментатор сфотографировались в телестудии перед эфиром шоу «Громко» на «Матч ТВ», где Губерниев является телеведущим, а Мостовой появился в качестве футбольного эксперта.

Фото: Из телеграм-канала Александра Мостового

Александр Мостовой выступал за московский «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», а также за испанские «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил карьеру профессионального футболиста, в 2024 году он получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.