Генич отреагировал на поздний камбэк «Ювентуса» после 2:4 в матче ЛЧ с «Боруссией»

Известный российский комментатор, спортивный журналист и телеведущий Константин Генич опубликовал пост в своём телеграм-канале по случаю неожиданного позднего камбэка итальянского «Ювентуса» после 2:4 в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Встреча завершилась со счётом 4:4.

«Ювентус» что сотворил, блин!!!» — написал Генич в своём телеграм-канале, добавив эмодзи ошеломлённого человека и лайка.

Отметим, ранее стало известно, что второй тайм данного матча стал самым результативным в истории турнира. Все восемь мячей были забиты во второй 45-минутке.

В минувшем сезоне итальянский гранд дошёл до стадии стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала соревнования, где по сумме двух встреч уступил ПСВ (3:4 д. вр.). «Шмели» покинули турнир на стадии 1/4 финала, где по результатам двух матчей проиграли «Барселоне» со счётом 3:5.