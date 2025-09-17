Скидки
Генич отреагировал на поздний камбэк «Ювентуса» после 2:4 в матче ЛЧ с «Боруссией»

Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский комментатор, спортивный журналист и телеведущий Константин Генич опубликовал пост в своём телеграм-канале по случаю неожиданного позднего камбэка итальянского «Ювентуса» после 2:4 в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Встреча завершилась со счётом 4:4.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
4 : 4
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Адейеми – 52'     1:1 Йылдыз – 63'     1:2 Нмеча – 65'     2:2 Влахович – 67'     2:3 Коуто – 74'     2:4 Бенсебаини – 86'     3:4 Влахович – 90+4'     4:4 Келли – 90+6'    

«Ювентус» что сотворил, блин!!!» — написал Генич в своём телеграм-канале, добавив эмодзи ошеломлённого человека и лайка.

Отметим, ранее стало известно, что второй тайм данного матча стал самым результативным в истории турнира. Все восемь мячей были забиты во второй 45-минутке.

В минувшем сезоне итальянский гранд дошёл до стадии стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала соревнования, где по сумме двух встреч уступил ПСВ (3:4 д. вр.). «Шмели» покинули турнир на стадии 1/4 финала, где по результатам двух матчей проиграли «Барселоне» со счётом 3:5.

