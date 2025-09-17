Александр Гришин — о судействе в Кубке России: такие пенальти не ставятся — это клоунада

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин оценил пенальти, с которого в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Пари НН» — «Динамо» Мх (1:2) сравнял счёт в меньшинстве нападающий махачкалинцев Гамид Агаларов.

«Такие пенальти не ставятся — это клоунада. Мы уже и защищаем судей… Что это за касание? Это не то касание, от которого можно падать. Комариный укус больнее, чем вот этот удар по ноге. За это не даётся пенальти. У нас даже иностранцы хватаются [за голову] от таких пенальти — Даку, Перрен. Не может же быть, что в Европе одни правила, а у нас — другие», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 45+1-й минуте матча «Пари НН» — «Динамо» (Махачкала) защитник волжан Хуан Кастильо открыл счёт. На 69-й минуте защитник гостей Сослан Кагермазов получил вторую жёлтую карточку и оставил махачкалинцев в меньшинстве. На 76-й минуте нападающий Гамид Агаларов сравнял счёт с пенальти, на 79-й минуте защитник Мохамед Аззи принёс клубу из Дагестана волевую победу.

В качестве главного рефери на встрече работал Юрий Карпов, в роли VAR выступил Анатолий Жабченко.

