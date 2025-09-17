Скидки
Главная Футбол Новости

Александр Гришин — о судействе в Кубке России: такие пенальти не ставятся — это клоунада
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин оценил пенальти, с которого в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Пари НН» — «Динамо» Мх (1:2) сравнял счёт в меньшинстве нападающий махачкалинцев Гамид Агаларов.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
16 сентября 2025, вторник. 20:45 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Кастильо – 45+1'     1:1 Агаларов – 76'     1:2 Аззи – 79'    
Удаления: нет / Кагермазов – 69'

«Такие пенальти не ставятся — это клоунада. Мы уже и защищаем судей… Что это за касание? Это не то касание, от которого можно падать. Комариный укус больнее, чем вот этот удар по ноге. За это не даётся пенальти. У нас даже иностранцы хватаются [за голову] от таких пенальти — Даку, Перрен. Не может же быть, что в Европе одни правила, а у нас — другие», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 45+1-й минуте матча «Пари НН» — «Динамо» (Махачкала) защитник волжан Хуан Кастильо открыл счёт. На 69-й минуте защитник гостей Сослан Кагермазов получил вторую жёлтую карточку и оставил махачкалинцев в меньшинстве. На 76-й минуте нападающий Гамид Агаларов сравнял счёт с пенальти, на 79-й минуте защитник Мохамед Аззи принёс клубу из Дагестана волевую победу.

В качестве главного рефери на встрече работал Юрий Карпов, в роли VAR выступил Анатолий Жабченко.

Видео: Судья в Эквадоре избил игрока, который полез на него с кулаками:

