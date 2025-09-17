Фанаты «Бенфики» освистали игроков после неожиданного поражения от «Карабаха» в матче ЛЧ

Азербайджанский «Карабах» одержал победу в гостевой встрече с португальской «Бенфикой» в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу азербайджанцев. После матча болельщики «орлов» демонстративно освистали игроков своей команды.

Кроме того, фанаты лиссабонской команды кричали оскорбления в адрес главного тренера команды Бруну Лаже, называли его «позором» и требовали, чтобы португалец ушёл из клуба в отставку.

Фанаты «Бенфики» освистали игроков после поражения от «Карабаха»:

Сумасшествие фанатов «Бенфики» после игры с «Карабахом»:

Отметим, азербайджанская команда впервые в истории выиграла матч основной стадии Лиги чемпионов.