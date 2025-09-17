Эмоции игроков «Карабаха» после камбэка и исторической победы в игре ЛЧ с «Бенфикой»

Азербайджанский «Карабах» эмоционально отреагировал на историческую победу в гостевой встрече с португальской «Бенфикой» в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу азербайджанцев. По ходу встречи хозяева поля вели со счётом 2:0, но пропустили три мяча подряд, начиная с 30-й минуты.

После матча игроки азербайджанцев радостно гуляли по полю, прыгали друг на друга на эмоциях и отмечали неожиданную победу с фанатами.

Эмоции игроков «Карабаха» после победы в игре с «Бенфикой»:

Отметим, азербайджанская команда впервые в истории выиграла матч основной стадии Лиги чемпионов.