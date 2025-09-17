Скидки
Эмоции игроков «Карабаха» после камбэка и исторической победы в игре ЛЧ с «Бенфикой»

Комментарии

Азербайджанский «Карабах» эмоционально отреагировал на историческую победу в гостевой встрече с португальской «Бенфикой» в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу азербайджанцев. По ходу встречи хозяева поля вели со счётом 2:0, но пропустили три мяча подряд, начиная с 30-й минуты.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 3
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Барренечеа – 6'     2:0 Павлидис – 16'     2:1 Андраде – 30'     2:2 Дуран – 48'     2:3 Кащук – 86'    

После матча игроки азербайджанцев радостно гуляли по полю, прыгали друг на друга на эмоциях и отмечали неожиданную победу с фанатами.

Эмоции игроков «Карабаха» после победы в игре с «Бенфикой»:

Отметим, азербайджанская команда впервые в истории выиграла матч основной стадии Лиги чемпионов.

