Мудрик контактировал с мельдонием в сборной Украины — BBC

Запрещённый WADA сердечно-сосудистый препарат мельдоний попал в кровь 24-летнего украинского полузащитника лондонского «Челси» Михаила Мудрика во время его нахождения в расположении сборной Украины, сообщает BBC.

В декабре 2024 года стало известно, что Мудрик сдал положительный допинг-тест, в его крови был обнаружен мельдоний. Хавбек «Челси» отстранён от выступлений, ему может грозить дисквалификация на срок до четырёх лет.

В июне 2025 года Федерация футбола Англии (FA) официально предъявила Мудрику обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Видео: Невероятные версии попадания допинга в организм теннисистов