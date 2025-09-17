Видеообзор «сухой» победы «Арсенала» в матче Лиги чемпионов с «Атлетиком»
Поделиться
Лондонский «Арсенал» одержал «сухую» победу в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 над «Атлетиком» из Бильбао со счётом 2:0.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
0 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Мартинелли – 72' 0:2 Троссард – 87'
На 72-й минуте встречи счёт в игре открыл нападающий гостей Габриэл Мартинелли. Футболист вышел на поле на 71-й минуте встречи. На 87-й минуте бельгийский вингер Леандро Троссард укрепил преимущество гостей, забив второй гол.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В следующем туре английский клуб встретится с греческим «Олимпиакосом» 1 октября, а «Атлетик» сыграет с дортмундской «Боруссией» также 1 октября.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 сентября 2025
-
03:18
-
02:59
-
02:50
-
02:39
-
02:21
-
02:13
-
02:11
-
01:44
-
01:33
-
00:45
-
00:39
-
00:30
-
00:26
-
00:24
-
00:11
-
00:08
-
00:00
-
00:00
- 16 сентября 2025
-
23:58
-
23:55
-
23:51
-
23:44
-
23:35
-
23:33
-
23:27
-
23:26
-
23:23
-
23:21
-
23:20
-
23:18
-
23:10
-
23:06
-
22:48
-
22:48
-
22:47