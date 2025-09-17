Видеообзор «сухой» победы «Арсенала» в матче Лиги чемпионов с «Атлетиком»

Лондонский «Арсенал» одержал «сухую» победу в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 над «Атлетиком» из Бильбао со счётом 2:0.

На 72-й минуте встречи счёт в игре открыл нападающий гостей Габриэл Мартинелли. Футболист вышел на поле на 71-й минуте встречи. На 87-й минуте бельгийский вингер Леандро Троссард укрепил преимущество гостей, забив второй гол.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем туре английский клуб встретится с греческим «Олимпиакосом» 1 октября, а «Атлетик» сыграет с дортмундской «Боруссией» также 1 октября.