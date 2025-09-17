Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор «сухой» победы «Арсенала» в матче Лиги чемпионов с «Атлетиком»

Видеообзор «сухой» победы «Арсенала» в матче Лиги чемпионов с «Атлетиком»
Комментарии

Лондонский «Арсенал» одержал «сухую» победу в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 над «Атлетиком» из Бильбао со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
0 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Мартинелли – 72'     0:2 Троссард – 87'    

На 72-й минуте встречи счёт в игре открыл нападающий гостей Габриэл Мартинелли. Футболист вышел на поле на 71-й минуте встречи. На 87-й минуте бельгийский вингер Леандро Троссард укрепил преимущество гостей, забив второй гол.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем туре английский клуб встретится с греческим «Олимпиакосом» 1 октября, а «Атлетик» сыграет с дортмундской «Боруссией» также 1 октября.

Материалы по теме
36 секунд после выхода! Замена «Арсенала» в первом матче ЛЧ сработала идеально. Видео
36 секунд после выхода! Замена «Арсенала» в первом матче ЛЧ сработала идеально. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android