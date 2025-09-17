Скидки
Главная Футбол Новости

«У «Ахмата» сейчас нет слабых мест». Никитин — перед матчем команды Черчесова с «Зенитом»

Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник «Уфы» и «Химок» Алексей Никитин высказался о текущем состоянии грозненского «Ахмата» перед выездным матчем 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с петербургским «Зенитом».

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ахмат» Черчесова максимально организованный, дисциплинированный, злой и неудобный для соперника. Они в последнем матче против «Локомотива» выключили прессинг соперника и кинжальными выпадами доставляли неудобства обороне соперника. У «Ахмата» сейчас нет слабых мест — все игроки выступают на достойном для себя уровне», — сказал Никитин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч Кубка России «Зенит» — «Ахмат» состоится 17 сентября на петербургской «Газпром Арене». Сине-бело-голубые с девятью очками в трёх матчах возглавляют кубковую группу A, грозненцы набрали три очка и замыкают квартет, при этом «Оренбург» (5 очков) и «Рубин» (4 очка) провели на одну игру больше.

В очном матче первого круга «Ахмат» под руководством Александра Сторожука" уступил «Зениту» на своём поле со счётом 1:2. В игре 4-го тура РПЛ, которая также прошла в Грозном и стала первой после возвращения на пост главного тренера Станислава Черчесова, бело-зелёные выиграли со счётом 1:0.

Видео: Шутки Черчесова

