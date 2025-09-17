Видеообзор исторического камбэка «Карабаха» в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой»
Поделиться
16 сентября на поле стадиона «Да Луш» в столице Португалии Лиссабоне завершился матч 1-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и азербайджанским «Карабахом». Встреча закончилась волевой победой гостей со счётом 3:2, по ходу матча португальцы выигрывали в два мяча.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 3
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Барренечеа – 6' 2:0 Павлидис – 16' 2:1 Андраде – 30' 2:2 Дуран – 48' 2:3 Кащук – 86'
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Для «Карабаха» эта победа стала первой на групповом этапе Лиги чемпионов в истории. В промежуточной турнирной таблице общего этапа по ходу 1-го тура клуб из Агдама находится на третьей строчке, «Бенфика» занимает 32-е место из 36.
Комментарии
- 17 сентября 2025
-
03:18
-
02:59
-
02:50
-
02:39
-
02:21
-
02:13
-
02:11
-
01:44
-
01:33
-
00:45
-
00:39
-
00:30
-
00:26
-
00:24
-
00:11
-
00:08
-
00:00
-
00:00
- 16 сентября 2025
-
23:58
-
23:55
-
23:51
-
23:44
-
23:35
-
23:33
-
23:27
-
23:26
-
23:23
-
23:21
-
23:20
-
23:18
-
23:10
-
23:06
-
22:48
-
22:48
-
22:47