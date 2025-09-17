Скидки
Главная Футбол Новости

Видеообзор исторического камбэка «Карабаха» в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой»

Видеообзор исторического камбэка «Карабаха» в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой»
Комментарии

16 сентября на поле стадиона «Да Луш» в столице Португалии Лиссабоне завершился матч 1-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и азербайджанским «Карабахом». Встреча закончилась волевой победой гостей со счётом 3:2, по ходу матча португальцы выигрывали в два мяча.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 3
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Барренечеа – 6'     2:0 Павлидис – 16'     2:1 Андраде – 30'     2:2 Дуран – 48'     2:3 Кащук – 86'    

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Для «Карабаха» эта победа стала первой на групповом этапе Лиги чемпионов в истории. В промежуточной турнирной таблице общего этапа по ходу 1-го тура клуб из Агдама находится на третьей строчке, «Бенфика» занимает 32-е место из 36.

