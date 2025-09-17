Дубль Мбаппе в ворота «Марселя» в матче Лиги чемпионов — в видеообзоре

Мадридский «Реал» одержал победу над «Марселем» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов со счётом 2:1. Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

На 22-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Марселя» Тимоти Веа. На 29-й минуте французский нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе реализовал 11-метровый удар и сравнял счёт в матче. На 81-й минуте Мбаппе забил второй гол с пенальти.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Во втором туре «Реал» сыграет с казахстанским «Кайратом» 30 сентября. «Марсель» же встретится с нидерландским «Аяксом» также 30 сентября.