Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дубль Мбаппе в ворота «Марселя» в матче Лиги чемпионов — в видеообзоре

Дубль Мбаппе в ворота «Марселя» в матче Лиги чемпионов — в видеообзоре
Комментарии

Мадридский «Реал» одержал победу над «Марселем» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов со счётом 2:1. Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Марсель
Марсель, Франция
0:1 Веа – 22'     1:1 Мбаппе – 29'     2:1 Мбаппе – 81'    
Удаления: Карвахаль – 72' / нет

На 22-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Марселя» Тимоти Веа. На 29-й минуте французский нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе реализовал 11-метровый удар и сравнял счёт в матче. На 81-й минуте Мбаппе забил второй гол с пенальти.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Во втором туре «Реал» сыграет с казахстанским «Кайратом» 30 сентября. «Марсель» же встретится с нидерландским «Аяксом» также 30 сентября.

Материалы по теме
Тяжёлый старт для «Реала» в ЛЧ! Вырвали победу в конце, но потеряли двух защитников. Видео
Тяжёлый старт для «Реала» в ЛЧ! Вырвали победу в конце, но потеряли двух защитников. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android