Дубль Мбаппе в ворота «Марселя» в матче Лиги чемпионов — в видеообзоре
Мадридский «Реал» одержал победу над «Марселем» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов со счётом 2:1. Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Марсель
Марсель, Франция
0:1 Веа – 22' 1:1 Мбаппе – 29' 2:1 Мбаппе – 81'
Удаления: Карвахаль – 72' / нет
На 22-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Марселя» Тимоти Веа. На 29-й минуте французский нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе реализовал 11-метровый удар и сравнял счёт в матче. На 81-й минуте Мбаппе забил второй гол с пенальти.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Во втором туре «Реал» сыграет с казахстанским «Кайратом» 30 сентября. «Марсель» же встретится с нидерландским «Аяксом» также 30 сентября.
