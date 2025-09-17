Гришин — перед матчем «Зенит» — «Ахмат»: Семак сделает ставку на игру с «Краснодаром»

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о возможной стратегии «Зенита» перед домашним матчем 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом» в преддверии выездной встречи 9-го тура Мир РПЛ с действующим чемпионом и лидером чемпионата «Краснодаром».

«Каждый спортсмен хочет взять реванш, но «Зенит» сделает ставку на игру с «Краснодаром». Они без проблем займут первое место в группе. Сергей Богданович будет делать упор, чтобы подготовить игроков к матчу на выезде в чемпионате. Игра с «Краснодаром» будет за шесть очков», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч Кубка России «Зенит» — «Ахмат» пройдёт 17 сентября и начнётся в 20:30 мск, 21 сентября в 19:30 мск «Краснодар» и «Зенит» встретятся в национальном чемпионате. В РПЛ сине-бело-голубые с 13 очками в восьми играх занимают шестое место, отставая от «Краснодара» на шесть очков.

В очном матче 4-го тура РПЛ, которая прошла в Грозном и стала первой после возвращения на пост главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова, бело-зелёные выиграли со счётом 1:0.

