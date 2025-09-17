Восемь голов матча «Ювентуса» и «Боруссии» в ЛЧ — в видеообзоре

Матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между туринским «Ювентусом» и дортмундской «Боруссией» завершился с ничейным счётом (4:4). Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине (Италия).
На 53-й минуте полузащитник «Боруссии» Карим Адейеми открыл счёт в матче. На 64-й минуте полузащитник туринского клуба Кенан Йылдыз восстановил равенство в счёте. На 65-й минуте хавбек Феликс Нмеча вывел «шмелей» вперёд. На 68-й минуте нападающий «Ювентуса» Душан Влахович сравнял счёт.
На 75-й минуте полузащитник «Боруссии» Ян Коуто в очередной раз вывел свою команду вперёд. На 86-й минуте защитник «шмелей» Рами Бенсебаини реализовал пенальти. На 90+4-й минуте Душан Влахович оформил дубль. На 90+6-й минуте защитник Ллойд Келли сравнял счёт.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
