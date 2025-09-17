Скидки
Тренер «Карабаха» отреагировал на историческую победу команды над «Бенфикой» в ЛЧ

Тренер «Карабаха» отреагировал на историческую победу команды над «Бенфикой» в ЛЧ
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал победу своей команды в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» со счётом 3:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 3
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Барренечеа – 6'     2:0 Павлидис – 16'     2:1 Андраде – 30'     2:2 Дуран – 48'     2:3 Кащук – 86'    

«В первую очередь поздравляю своих ребят. С хорошей игрой они добились хорошей победы. Это была такая игра, что мы могли и уступить. Преимущество было на стороне соперника. Мы уже в начале встречи уступали с разницей в два мяча. Вернуться в игру выглядело не так-то и просто. Но ребята верили, не сломались и не выпали из игры, благодаря чему нам удалось отыграть один мяч, который помог нам одержать победу.

Наша победа не означает, что «Бенфика» слаба. Это вовсе не так. «Бенфика» очень хорошо работала с мячом, тактически играет умно. Я и вчера говорил, что футболистам будет тяжело, но и желания будет много. К счастью, мы добыли большую победу. Это впервые в истории как азербайджанского футбола, так и нашего клуба, когда выигрываем матч в основном этапе ЛЧ. Поздравляю и всех азербайджанцев. А «Бенфике» успехов в следующих матчах», — приводит слова Гурбанова Azerisport.

В следующем туре азербайджанский клуб сыграет с «Копенгагеном» первого октября.

