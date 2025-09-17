Гурбанов раскрыл, что сказал игрокам «Карабаха» перед исторической победой над «Бенфикой»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов рассказал, как настраивал свою команду на матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой». Встреча завершилась победой азербайджанского клуба со счётом 3:2.

«В последние годы футбол дошёл до того, что нет лёгких элементов. Друг против друга играют 11 футболистов. Просто с самого начала сказал ребятам, что мы должны наслаждаться этим матчем — это Лига чемпионов. Говорил им, что мы должны быть смелее. В любой ситуации мы должны стараться найти свою игру и показать её. Да, сказал, что ошибки будут, потери мяча тоже. Потому что против нас более мастеровитая команда. Ребята это приняли. В любом случае мы вовсе не ждали какой-то лёгкой победы. Видимо, сегодня нам было суждено победить, и мы добились этого», — приводит слова Гурбанова Azerisport.

В следующем туре азербайджанский клуб сыграет с «Копенгагеном» первого октября.