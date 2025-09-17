Скидки
Хаби Алонсо высказался о матче «Реала» с «Марселем» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов с французским «Марселем». Встреча завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Марсель
Марсель, Франция
0:1 Веа – 22'     1:1 Мбаппе – 29'     2:1 Мбаппе – 81'    
Удаления: Карвахаль – 72' / нет

«В этом матче случилось слишком много событий. Мы показали отличные первые полчаса, прессинг был просто великолепен, и мы создали множество голевых возможностей. Мы должны были вести в счёте, но вместо этого пропустили.

Считаю, что затем игра выровнялась. Мы перестали создавать такое же количество моментов, но мне очень понравился наш настрой и работа до эпизода с красной карточкой. Это была наша ошибка, и нам нужно работать над тем, чтобы избежать повторения подобного в будущем», — приводит слова Алонсо официальный сайт УЕФА.

Напомним, следующий матч мадридский клуб проведёт с казахстанским «Кайратом» 30 сентября.

