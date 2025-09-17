Хаби Алонсо высказался о матче «Реала» с «Марселем» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов с французским «Марселем». Встреча завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:1.
«В этом матче случилось слишком много событий. Мы показали отличные первые полчаса, прессинг был просто великолепен, и мы создали множество голевых возможностей. Мы должны были вести в счёте, но вместо этого пропустили.
Считаю, что затем игра выровнялась. Мы перестали создавать такое же количество моментов, но мне очень понравился наш настрой и работа до эпизода с красной карточкой. Это была наша ошибка, и нам нужно работать над тем, чтобы избежать повторения подобного в будущем», — приводит слова Алонсо официальный сайт УЕФА.
Напомним, следующий матч мадридский клуб проведёт с казахстанским «Кайратом» 30 сентября.
- 17 сентября 2025
-
04:42
-
04:35
-
04:25
-
04:21
-
04:16
-
04:07
-
03:49
-
03:43
-
03:40
-
03:36
-
03:18
-
02:59
-
02:50
-
02:39
-
02:21
-
02:13
-
02:11
-
01:44
-
01:33
-
00:45
-
00:39
-
00:30
-
00:26
-
00:24
-
00:11
-
00:08
-
00:00
-
00:00
- 16 сентября 2025
-
23:58
-
23:55
-
23:51
-
23:44
-
23:35
-
23:33
-
23:27