Видеообзор победы «Тоттенхэма» над «Вильярреалом» в Лиге чемпионов

16 сентября на поле стадиона «Тоттенхэм Хотспур» в столице Великобритании Лондоне завершился матч 1-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между английским «Тоттенхэмом» и испанским «Вильярреалом». Встреча закончилась минимальной победой хозяев поля со счётом 1:0.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В промежуточной турнирной таблице общего этапа по ходу 1-го тура «Тоттенхэм Хотспур» с тремя очками в одном матче находится на пятой строчке, не набравший очков «Вильярреал» занимает 34-е место из 36.