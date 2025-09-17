Скидки
Главная Футбол Новости

Видеообзор победы «Тоттенхэма» над «Вильярреалом» в Лиге чемпионов

Комментарии

16 сентября на поле стадиона «Тоттенхэм Хотспур» в столице Великобритании Лондоне завершился матч 1-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между английским «Тоттенхэмом» и испанским «Вильярреалом». Встреча закончилась минимальной победой хозяев поля со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Вильярреал
Вильярреал, Испания
1:0 Жуниор – 4'    

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В промежуточной турнирной таблице общего этапа по ходу 1-го тура «Тоттенхэм Хотспур» с тремя очками в одном матче находится на пятой строчке, не набравший очков «Вильярреал» занимает 34-е место из 36.

