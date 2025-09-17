Анюков подробно рассказал о своей работе с защитниками в «Зените»

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Анюков подробно рассказал о своей работе с защитниками и помощи игрокам.

— Кто за эти годы из всех защитников, вот когда ты уже тренером работаешь здесь, подходил к тебе больше всего?

— Я сам им об этом говорю: я бегать ни за кем не собираюсь с айпадами и показывать что-то. Если ему надо самому, он подойдёт и всегда может спросить.

— Когда играет человек, условно, моложе тебя и знает, что Анюков выиграл Еврокубки, играл на Евро. Наверное, к нему можно подойти за советом. А кто-то, наоборот, боится.

— Думаю, зависит от человека, от футболиста. Я спокойно к этому отношусь.

— Кто больше заходит? Подходили же, наверное?

— Да постоянно все обращаются, на самом деле. Нет такого, чтобы прям кого-то одного там выделить, который подошёл: сегодня один, завтра другой, послезавтра третий. Я говорю, я кайфую от того, что я могу чем-то поделиться, знаешь. Хоть ты там и говоришь, что я там труп был и так далее. Поэтому я говорю, что у меня есть чем поделиться: то, что вижу у других игроков, когда, например, смотрю Лигу чемпионов… Для меня это кайф просто.

— А как с иностранцами общаешься? Ну с английским, ладно, у тебя на пятёрку, это понятно. А с бразильцами как ты общаешься?

— Вильям есть. Когда у нас там собрание с защитниками, он тоже присутствует. Он переводит.

— Хорошо. Ты говоришь, что ты никого не заставляешь к тебе подходить. А бывает, что Семак говорит: «Саш, нужно донести до такого-то защитника вот такую информацию, иди и сделай». Такое бывает?

— Бывает, да. Даже просто просмотреть игрока, который планируется, условно, на позиции правого защитника или левого.

— То есть, например, когда «Зенит» интересуется, ну, или ищет на позицию любого защитника, бывает такое, что тебе дают нарезки или говорят, чтобы ты посмотрел матч?

— Либо я сам нарезаю, либо берём из того, что есть, плюс у нас есть аналитический отдел, который все нарезки делает, ну и плюс мы, так скажем, со своим аналитиком тоже нарезаем.

— Вот идёт матч, перерыв: где-нибудь кто-нибудь ошибся. В перерыве приходит главный тренер, говорит что-то, потом остаются какие-то минуты. Ты можешь взять там крайнего защитника и сказать: «Вот здесь, мне кажется, ты сделал неправильно, или там вот это грубая ошибка»?

— Ну, пока главный тренер не начал говорить, пока они смотрят свои нарезки, я запоминаю минуту и подхожу уже в перерыве, подхожу к макету с фишками, и показываю, как можно было сделать в том или ином моменте. Или, наоборот, позитива добавить, чтобы похвалить его, — сказал Анюков в подкасте у Андрея Аршавина и Владислава Радимова для YouTube-канала «Зенита».