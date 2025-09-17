Скидки
Интер Майами — Сиэтл Саундерс, результат матча 17 сентября 2025, счет 3:1, регулярный чемпионат МЛС 2025

Гол и передача Лионеля Месси помогли «Интер Майами» переиграть «Сиэтл Саундерс» в МЛС
В ночь с 16 на 17 сентября мск на поле стадиона «Ди-Ар-Ви Пи-Эн-Кей Стэдиум» в Форт-Лодердейле (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата МЛС между клубами «Интер Майами» и «Сиэтл Саундерс». «Интер Майами» выиграл встречу с счётом 3:1.

МЛС
17 сентября 2025, среда. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 1
Сиэтл Саундерс
Сиэтл
1:0 Альба – 12'     2:0 Месси – 41'     3:0 Фрэй – 52'     3:1 Варгас – 69'    

На 12-й минуте игры счёт открыл испанский защитник хозяев поля Жорди Альба, которому ассистировал аргентинский нападающий Лионель Месси. На 41-й минуте 38-летний Месси удвоил преимущество клуба из Майами с передачи 36-летнего Альбы. На 52-й минуте ямайский защитник Йен Фрэй довёл счёт до крупного. на 69-й минуте полузащитник гостей Обед Варгас отыграл один гол, установив окончательный результат.

«Интер Майами» набрал 49 очков в 27 матчах и поднялся на пятое место в таблице Восточной конференции МЛС. «Сиэтл Саундерс» с 45 очами в 29 матчах остался четвёртым на Западе.

