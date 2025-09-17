Генич: почему у Гирасси на спине вместо фамилии написано «Dortmund»?

Известный российский комментатор, спортивный журналист и телеведущий Константин Генич опубликовал пост в своём телеграм-канале о фамилии на форме форварда дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Встреча завершилась со счётом 4:4.
«А кто-нибудь знает почему у Гирасси на спине вместо фамилии написано «Dortmund»?» — написал Генич в своём телеграм-канале.
Фото: Кадр из трансляции
Отметим, у всех игроков «шмелей» в верхней части футболки на спине подписаны фамилии, в середине — номер, а под номером — «Dortmund». Однако Гирасси вышел на поле в игре с итальянской командой без фамилии с двумя надписями «Dortmund» над номером и под ним.
Гирасси провёл 90+2 минуты и отметился результативной передачей на первый мяч немецкой команды.
- 17 сентября 2025
-
04:42
-
04:35
-
04:25
-
04:21
-
04:16
-
04:07
-
03:49
-
03:43
-
03:40
-
03:36
-
03:18
-
02:59
-
02:50
-
02:39
-
02:21
-
02:13
-
02:11
-
01:44
-
01:33
-
00:45
-
00:39
-
00:30
-
00:26
-
00:24
-
00:11
-
00:08
-
00:00
-
00:00
- 16 сентября 2025
-
23:58
-
23:55
-
23:51
-
23:44
-
23:35
-
23:33
-
23:27