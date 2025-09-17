Генич: почему у Гирасси на спине вместо фамилии написано «Dortmund»?

Известный российский комментатор, спортивный журналист и телеведущий Константин Генич опубликовал пост в своём телеграм-канале о фамилии на форме форварда дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Встреча завершилась со счётом 4:4.

«А кто-нибудь знает почему у Гирасси на спине вместо фамилии написано «Dortmund»?» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, у всех игроков «шмелей» в верхней части футболки на спине подписаны фамилии, в середине — номер, а под номером — «Dortmund». Однако Гирасси вышел на поле в игре с итальянской командой без фамилии с двумя надписями «Dortmund» над номером и под ним.

Гирасси провёл 90+2 минуты и отметился результативной передачей на первый мяч немецкой команды.