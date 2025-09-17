Гришин: не нужно жалеть футболистов! Вообще не проблема играть через два дня на третий

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказал мнение о степени сложности российского футбольного календаря.

«Некоторые говорят, что нужно делать ротацию. За два месяца провели восемь туров. Для спортсмена, который готов хорошо физически, это вообще не проблема играть через два дня на третий. Мы из этого делаем непонятную трагедию, что вот футболисты устали. Они пролетели два часа, затем сыграли. Мы раньше прилетали утром, а уже днем играли. Не нужно их жалеть, они получают хорошие деньги. Они готовились два месяца на сборах. При этом у нас нет еврокубков, не так часто сборная играет», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матчи группового этапа Фонбет Кубка России проходят в середине недели, создавая ситуации, при которых клубы РПЛ проводят по три матча в течение семи-восьми дней. С февраля 2022 года российские команды из-за политического отстранения со стороны УЕФА не имеют возможности участвовать в международных соревнованиях, в том числе в еврокубковых турнирах.

Видео: Каких турниров лишилась Россия из-за отстранения