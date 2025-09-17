Видеообзор домашнего поражения ПСВ от Юниона в Лиге чемпионов

16 сентября на поле стадиона «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды) завершился матч 1-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между ПСВ и бельгийским «Юнионом». Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 3:1.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В первом тайме бельгийский клуб забил два безответный гола, а на 81-й минуте довёл своё преимущество до трёх мячей. На 90-й минуте ПСВ смог избежать крупного поражения, отыграв один гол.
После этой победы «Юнион» набрал три очка в одном матче и возглавил промежуточную турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов по ходу 1-го тура. Не набравший очков ПСВ занимает предпоследнее, 35-е место из 36.
- 17 сентября 2025
