Крылья Советов — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Видеообзор домашнего поражения ПСВ от Юниона в Лиге чемпионов
Комментарии

16 сентября на поле стадиона «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды) завершился матч 1-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между ПСВ и бельгийским «Юнионом». Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 3:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
1 : 3
Юнион
Брюссель, Бельгия
0:1 Дэвид – 9'     0:2 Аит-Эль-Хадж – 39'     0:3 Мак Аллистер – 81'     1:3 ван Боммел – 90'    

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В первом тайме бельгийский клуб забил два безответный гола, а на 81-й минуте довёл своё преимущество до трёх мячей. На 90-й минуте ПСВ смог избежать крупного поражения, отыграв один гол.

После этой победы «Юнион» набрал три очка в одном матче и возглавил промежуточную турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов по ходу 1-го тура. Не набравший очков ПСВ занимает предпоследнее, 35-е место из 36.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
