Крылья Советов — Краснодар. Прямая трансляция
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Игор Тудор высказался о матче «Ювентуса» с «Боруссией» в Лиге чемпионов

Игор Тудор высказался о матче «Ювентуса» с «Боруссией» в Лиге чемпионов
Главный тренер туринского «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Встреча завершилась со счётом 4:4.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
4 : 4
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Адейеми – 52'     1:1 Йылдыз – 63'     1:2 Нмеча – 65'     2:2 Влахович – 67'     2:3 Коуто – 74'     2:4 Бенсебаини – 86'     3:4 Влахович – 90+4'     4:4 Келли – 90+6'    

«Это был матч, в котором было видно, сколько энергии было потрачено на игру с «Интером». В перерыве я заметил, что некоторые игроки устали. Мы играли против сильной команды с игроками высшего уровня. Я поздравляю ребят, потому что в тот момент они не могли сделать больше. Последние две игры были особенными, мы играли с важными командами. Каждый, кто выходит на поле, делает это с большим воодушевлением, что очень важно для тренера. Результат определяется в конце, поэтому очень важны игроки, которые доводят игру до конца. Мы каждый день работаем над командным менталитетом на тренировках. Приятно видеть, что мы никогда не сдаёмся», — приводит слова Тудора официальный сайт «Ювентуса».

Все голы были забиты во второй половине игры. Как сообщалось ранее, это самый результативный второй тайм в истории турнира.

