«Это было нервное испытание». Ковач — о матче «Боруссии» с «Ювентусом» в ЛЧ

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Встреча завершилась со счётом 4:4.
«Это было нервное испытание. Я должен похвалить команду за то, что она так хорошо сыграла перед такими страстными болельщиками и провела отличный первый тайм. Мы не создали много моментов в атаке, но контролировали игру. Перед второй половиной мы сказали: нужно чаще выходить в последнюю треть поля и наносить удары по воротам. Парни отлично справились с этим. Последние четыре минуты получились неудачными — именно это так сильно и задевает. Но, несмотря на это, комплименты ребятам», — приводит слова Ковача официальный сайт «Боруссии».
Все голы были забиты во второй половине игры. Как сообщалось ранее, это самый результативный второй тайм в истории турнира.
В минувшем сезоне «шмели» покинули турнир на стадии 1/4 финала, где по результатам двух матчей проиграли «Барселоне» со счётом 3:5.
