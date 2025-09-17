Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это было нервное испытание». Ковач — о матче «Боруссии» с «Ювентусом» в ЛЧ

«Это было нервное испытание». Ковач — о матче «Боруссии» с «Ювентусом» в ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Встреча завершилась со счётом 4:4.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
4 : 4
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Адейеми – 52'     1:1 Йылдыз – 63'     1:2 Нмеча – 65'     2:2 Влахович – 67'     2:3 Коуто – 74'     2:4 Бенсебаини – 86'     3:4 Влахович – 90+4'     4:4 Келли – 90+6'    

«Это было нервное испытание. Я должен похвалить команду за то, что она так хорошо сыграла перед такими страстными болельщиками и провела отличный первый тайм. Мы не создали много моментов в атаке, но контролировали игру. Перед второй половиной мы сказали: нужно чаще выходить в последнюю треть поля и наносить удары по воротам. Парни отлично справились с этим. Последние четыре минуты получились неудачными — именно это так сильно и задевает. Но, несмотря на это, комплименты ребятам», — приводит слова Ковача официальный сайт «Боруссии».

Все голы были забиты во второй половине игры. Как сообщалось ранее, это самый результативный второй тайм в истории турнира.

В минувшем сезоне «шмели» покинули турнир на стадии 1/4 финала, где по результатам двух матчей проиграли «Барселоне» со счётом 3:5.

Материалы по теме
«Ювентус» вырвал ничью у «Боруссии» Дортмунд, проигрывая 2:4 к 90+4-й минуте матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android