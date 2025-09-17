«Я убежден, что мы сегодня могли победить». Де Дзерби — о матче «Марселя» с «Реалом» в ЛЧ

Главный тренер «Марселя» Роберто де Дзерби прокомментировал матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Встреча завершилась победой испанского клуба со счётом 2:1.

«Я убежден, что мы сегодня могли победить. Думаю, в первые 20 минут мы вели себя слишком скромно, но потом раскрепостились. Мне очень жаль, что, оставшись в большинстве, мы не смогли всей командой встречать соперника на 20-30 метров выше. Тогда победа была бы более реальной. У нас много новичков, и это очень непросто сделать так, чтобы они сыгрались в сжатые сроки. Но я уже сказал своей команде, что сегодня мы сделали достаточно, чтобы результат получился иным. Это был хороший урок для нас, игроков, и для тренерского штаба. Теперь мы должны просто двигаться дальше в заданном направлении», — приводит слова де Дзерби официальный сайт УЕФА.

Напомним, следующий матч «Марсель» проведёт дома с амстердамским «Аяксом» 30 сентября.